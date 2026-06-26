«Смертельный парфюм». Биологи выяснили, что комары атакуют жертву из-за 27 химических соединений на коже

Международный коллектив исследователей из африканских стран, Эфиопии и Швеции выяснил, что избирательность комаров в выборе жертвы обусловлена индивидуальным набором химических соединений, выделяемых кожей человека. Результаты этой работы были опубликованы на страницах авторитетного научного издания Nature.

В ходе исследований было установлено, что самки кровососущих насекомых в первую очередь реагируют на три сигнала: углекислый газ, выделяемый при дыхании, тепловое излучение тела и специфический запах. По словам исследователя Рикарда Игнелла, диоксид углерода позволяет комарам засечь потенциальную цель на расстоянии до десяти метров, однако ключевую роль в принятии решения играет именно химический состав кожных покровов жертвы.

Особое значение ученые придают веществу 1-октен-3-ол, также известному как «грибной спирт». Это соединение образуется в процессе разложения кожного сала, а его концентрация напрямую зависит от индивидуальных особенностей метаболизма, гормонального фона и микрофлоры кожи. Отмечается, что уровень этого вещества может быть повышен у беременных женщин, что объясняет их повышенную привлекательность для насекомых.

Кроме того, экспериментально подтверждено, что употребление пива делает человека более заметной мишенью для комаров. Это связано с ростом температуры тела, увеличением объема выдыхаемого углекислого газа и изменением запаха кожи. Как отмечается в исследовании, наиболее восприимчивы к этому эффекту комары рода Anopheles, являющиеся переносчиками малярии. При этом распространенное мнение о влиянии группы крови на вероятность укуса не нашло научного обоснования.

Ранее сообщалось о том, что малярийные комары могут добраться до Сибири из-за ливней.