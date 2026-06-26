«Четыре жены — восемь рук». УФАС Дагестана проверит рекламу гипермаркета с намеком на многоженство

Дагестанское управление Федеральной антимонопольной службы инициировало проверку рекламного баннера строительного гипермаркета, в котором обыгрывается тема многоженства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Дагестанское УФАС проверит рекламу строительного гипермаркета на наличие признаков неэтичной рекламы», — приводит РИА Новости комментарий представителя антимонопольного органа.

Основанием для начала разбирательства послужил рекламный макет, снимок которого ранее появился в сети. На баннере запечатлен мужчина в защитной каске, которого окружают четыре женщины. Сопровождающий изображение слоган гласит: «Четыре жены — восемь рук. Самое время обновить дом».

Ранее сообщалось о том, что в Дагестане разработали первый туристический маршрут по стандартам «халяль».