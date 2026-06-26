«"Пособия по-украински”: спектакль разоблачен». В Гамбурге выявили 150 подозрительных случаев в общежитии для беженцев

В Гамбурге сотрудники правоохранительных органов провели крупную проверку в центре временного размещения беженцев, включая так называемый «Украинский дом». Как сообщает газета Bild, мероприятие было связано с расследованием фактов возможного незаконного получения государственной социальной помощи.

По информации издания, в операции задействовали около 200 полицейских, среди которых были кинологи со служебными собаками. Параллельно на объекте работали инспекторы Федерального агентства по трудоустройству ФРГ, которые устанавливали, действительно ли зарегистрированные граждане проживают по заявленным адресам.

«Все входы перекрыты, жильцов вытаскивают из постели», — описывает ситуацию Bild.

Итогом проверки стало выявление 150 эпизодов, вызвавших подозрение у властей.

Данный рейд стал практическим воплощением решений, принятых на весенней конференции глав МВД федеральных земель Германии, прошедшей в Гамбурге. Тогда были утверждены дополнительные меры против организованных махинаций в системе соцвыплат.

Немецкие власти, как пишет газета, регистрируют увеличение числа схем, когда мигранты пытаются выдать себя за украинцев, чтобы ускорить оформление пособий. При этом нередко злоумышленники оформляют поддельные трудовые договоры или регистрируются в нежилых и заброшенных помещениях.

Ранее сообщалось о том, что Копенгаген вводит запрет на убежище для мужчин от 23 до 60 лет.