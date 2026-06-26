«Цифровой вирус» против рождаемости: 80% контента программирует на бездетность — губернатор Шумков

Интернет стал ведущим фактором демографического кризиса в стране, заявил в своем телеграм-канале губернатор Курганской области Вадим Шумков.

По его мнению, около 80% информации в Сети формирует у подрастающего поколения установки, направленные против рождения детей, из-за чего молодые люди все чаще отказываются от многодетности или вовсе выбирают бездетность.

Глава региона подчеркнул, что основная опасность кроется в информационном воздействии на сознание тех, кто может и должен становиться родителями.

«А это значит, откупиться от проблемы только деньгами не получится», — резюмировал Шумков.

Ранее сообщалось о том, что Миронов предложил повысить маткапитал за третьего ребенка до 1,5 млн рублей.