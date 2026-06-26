«Обломки падают в жилых зонах». Восемь БПЛА уничтожено на подлете к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал о пресечении воздушной атаки на столицу.

Средства противовоздушной обороны Министерства обороны ликвидировали пять летательных аппаратов беспилотного типа, сообщил он в своем канале в мессенджере «Макс».

Позднее глава города добавил, что отражена атака еще трех дронов.

«Отражена атака трёх беспилотников. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – приводит слова Собянина его официальный канал.

В настоящее время на местах падения фрагментов сбитых аппаратов продолжают работу оперативные службы.

Ранее сообщалось о том, что в Брянской области погибли два человека из-за БПЛА.