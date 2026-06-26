В аэропортах Рима могут отменить сканирование отпечатков пальцев для туристов

Глава компании Aeroporti di Roma Марко Тронконе, чье предприятие обслуживает столичные аэропорты Фьюмичино и Чампино, выразил обеспокоенность возможным транспортным кризисом в пик летнего сезона. Причиной он назвал внедрение обновленной биометрической системы контроля на границах Евросоюза. Об этом сообщает Financial Times.

По оценке Тронконе, степень его тревоги достигает «восьми или девяти» баллов из десяти. Чтобы не допустить паралича работы воздушных гаваней, управляющей компании, вероятно, придется временно не проводить обязательную регистрацию части путешественников в автоматизированной системе.

«Единственный выход — открыть клапан. Мы не сможем обеспечить регистрацию 100% пассажиров», — пояснил глава Aeroporti di Roma.

Речь идет о системе EES (Entry/Exit System), которая с середины апреля после неоднократных переносов поэтапно заработала в Шенгенской зоне. Механизм предполагает сбор отпечатков пальцев и фотофиксацию при первом пересечении границы для граждан государств, не входящих в ЕС. Однако запуск столкнулся с техническими неполадками и скоплением людей, что уже вынуждало отдельные аэропорты временно сворачивать проверки, отмечает FT.

Согласно данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), которые приводит издание, в часы пик в крупнейших европейских аэропортах пассажиры могут простаивать в очередях до шести часов. В отрасли также обращают внимание: задержки способны отразиться на графике полетов не только внутри Евросоюза, но и на международных рейсах.

В Европейской комиссии изданию заявили, что EES «полностью функционирует во всех странах Шенгенской зоны и работает хорошо». В Брюсселе причины очередей связывают с дефицитом персонала, инфраструктурными ограничениями и плотным расписанием рейсов. При этом действующие нормы позволяют государствам временно приостанавливать биометрические проверки для сохранения пропускной способности границ.

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