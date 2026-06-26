«Острые шипы у райского рифа». Египетские эксперты рассказали, где в Красном море встречается рыба-хирург

Египетские специалисты сообщили РИА Новости о локациях на побережье Красного моря, где путешественники имеют наибольшие шансы повстречать рыбу-хирурга с острыми шипами.

В июне текущего года на курортах Египта у Красного моря российские туристы жаловались на «царапины и уколы» после контакта с этим видом. Туристы отмечали, что предупреждающие таблички с мерами предосторожности установлены не на всех пляжах.

Как пояснил агентству египетский эксперт по водным видам спорта Абдессалям Ауд, этот представитель фауны часто встречается в популярных у дайверов и любителей снорклинга местах Шарм-эш-Шейха — в районе Умм ас-Сейд, бухте Наама-Бей и заповеднике Набк. Он подчеркнул, что соблюдение дистанции поможет избежать нежелательных последствий.

«Появление рыбы-хирурга рядом с купающимися и любителями снорклинга является обычным и естественным явлением для коралловых экосистем», — отметил эксперт.

В свою очередь, директор управления природных заповедников провинции Южный Синай Валид Хасан напомнил, что эта рыба — один из самых частых обитателей местных коралловых рифов. Ее основной рацион — водоросли с кораллов, что способствует сохранению экобаланса морской среды.

Он призвал туристов неукоснительно следовать правилам безопасности, не приближаться к зонам нереста и не преследовать морских обитателей для сохранения биоразнообразия заповедников. Рифы Красного моря входят в число наиболее богатых и хорошо сохранившихся экосистем мира, привлекая в Южный Синай туристов со всего света.

Ранее туроператоры опровергли слухи о нашествии акул у берегов Египта.