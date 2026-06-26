«Бич современности». Рак кожи обогнал все остальные виды опухолей по распространенности
Академик Каприн: рак кожи является самым распространенным в мире
Рак кожи занимает первое место в мире среди всех онкологических заболеваний в мире, заявил в интервью РИА Новости главный онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии, академик РАН Андрей Каприн.
Также он указал на гендерные различия в структуре заболеваемости: у женщин чаще выявляют рак молочной железы, у мужчин — рак предстательной железы. При этом, добавил он, существует патология, одинаково опасная для обоих полов.
«При этом и у мужчин, и у женщин в число наиболее распространенных злокачественных новообразований входит также колоректальный рак, который занимает одну из ведущих позиций и в структуре смертности», — заключил Каприн.
Ранее онколог назвал три вида рака, которые будет лечить новая вакцина.