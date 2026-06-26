«Бюджет размером с детский сад». Приставы взыскали 42,3 млрд рублей алиментов за пять месяцев

Федеральная служба судебных приставов России подвела промежуточные итоги работы за пять месяцев 2026 года. В ведомстве сообщили, что за указанный период с неплательщиков в пользу детей и других нуждающихся лиц было взыскано 42,3 миллиарда рублей алиментов.

Кроме того, в ФССП отметили высокую эффективность работы по данному направлению. Доля исполнительных производств, по которым удалось реализовать права получателей на алименты, с начала года достигла 92,3%.

Ранее сообщалось о том, что приставы Кузбасса нашли должника по алиментам под кроватью в съемной квартире.