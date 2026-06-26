«Мусорный коллапс кошельков». С 1 октября тарифы на вывоз ТКО в Подмосковье вырастут на 12,8%

В России ожидается пересмотр нормативов накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), которые напрямую влияют на стоимость услуг по вывозу мусора. Завершение данного процесса во всех регионах страны намечено на срок до 1 июля 2027 года.

В некоторых субъектах новые правила расчета начнут действовать уже этой осенью. В Москве с 1 октября тарифы на вывоз мусора возрастут на 5,1%.

Правительство внесло изменения в порядок расчета нормативов накопления ТКО в марте 2026 года. Согласно новым правилам, регионы обязаны учитывать не только объемы отходов, но и вместимость мусорных баков, частоту вывоза, а также сезонные колебания. Помимо этого, для жильцов многоквартирных домов и частного сектора могут быть установлены раздельные нормативы.

На текущий момент обновленные нормативы приняты в восьми регионах, включая Москву, Пермский край, Чувашию, ЯНАО, а также Омскую, Псковскую, Курганскую и Смоленскую области.

В столице увеличение стоимости связано с двумя аспектами. Тариф регионального оператора АО «Экотехпром» поднимется с 972,7 до 976,49 рубля за кубический метр, а норматив накопления увеличится на 4,8%. В совокупности это приведет к росту платежей для населения на 5,1%.

В других субъектах рост может быть более значительным. Например, в Московской области предварительные оценки указывают на возможное увеличение платежей на 12,8%.

Эксперты подчеркивают, что граждане имеют право на перерасчет в случае отсутствия по месту жительства более пяти полных дней подряд по причине отпуска, командировки или прохождения лечения. Для этого требуется подать соответствующее заявление в управляющую компанию с приложением подтверждающих документов. Специалисты также рекомендуют тщательно проверять данные в квитанциях и отслеживать изменения нормативов.

Аналитики прогнозируют дальнейший рост расходов на вывоз ТКО, однако отмечают, что механизм перерасчета позволяет оптимизировать часть затрат. В контексте сферы ЖКХ ранее также прозвучало заявление Светланы Разворотневой об отсутствии прямой связи между двадцатипроцентным ростом тарифов и ценами на топливо.

Ранее АБН24 сообщало о том, что свыше 220 тыс. кубометров отходов вывез Рузский регоператор за неделю.