«Один пакет молока вместо трёх». Россияне стали экономить на продуктах

По оценке аналитиков, покупатели начали пересматривать структуру расходов и отказываться от части привычных приобретений. Желание сэкономить все чаще соседствует с устойчивым интересом к сервисам доставки продуктов и готовой еды. В то же время онлайн-торговля утвердилась в качестве самостоятельного и стабильного канала сбыта.

Статистика исследовательского холдинга «Ромир» свидетельствует: индекс потребительской уверенности в текущем году впервые за длительный период опустился ниже нуля. Несмотря на то, что расходы домохозяйств выросли в среднем на 11%, покупатели стали реже делать запасы впрок и сократили количество одинаковых позиций в корзине.

Около 17% жителей страны уменьшили средний чек более чем на 20%. Специалисты подчеркивают, что речь не идет об отказе от покупок как таковом, а о переходе к более осознанному распределению бюджета. Устойчивый спрос фиксируется на витамины, зоотовары, сладости, кофе и кулинарные изделия.

Директор по исследованиям ICMR Елена Кузнецова отмечает, что сегмент товаров повседневного спроса стагнирует: номинальный рост обеспечивается инфляцией, тогда как физические объемы продаж в большинстве категорий практически не увеличиваются.

Эксперты обращают внимание на влияние цифровизации, демографических изменений и трансформации образа жизни на покупательские привычки. Возрастает значимость экономии времени и удобства при совершении покупок.

В Минпромторге подчеркивают необходимость развития инфраструктуры торговли для обеспечения граждан доступными продуктами питания. Отраслевые объединения указывают на важность соблюдения баланса интересов между производителями, логистикой и ритейлерами.

Ранее врач Продеус сообщил, что правильное питание не требует больших затрат и доступно каждому.