Экс-советник президента РФ Клименко назвал причины повышения цен на связь сотовыми операторами

Почти все операторы связи в нашей стране намерены повысить цены в следующем году. Глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко рассказал, почему связь постоянно дорожает. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, прежде всего причиной является вовсе не инфляция, а прежде всего ухудшение логистики доставки оборудования. Так, оборудование в долларах действительно в мире не подорожало, однако если раньше поставка была прямой, то сейчас она осуществляется через КНР.

Бывший советник главы государства уточнил, что имеются разные оценки, насколько все может подрасти, однако решать в итоге станет кабмин. В целом с ростом цен на связь нужно смириться.

По его мнению, удорожание маловероятно будет катастрофическим, скорее всего, оно составит в диапазоне 10-15%.

Ранее он назвал причины невозможности замены банковских push-уведомлений в России.