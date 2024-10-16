Экс-советник президента РФ Клименко назвал причины невозможности замены банковских push-уведомлений в России

Вице-президент компании «Ростелеком» Дарий Халитов заявил, что Google может заблокировать все свои сервисы на территории нашей страны, из-за чего жители РФ могут лишиться доступа к Google Mobile Services, которые являются неотъемлемой частью операционной системы Android и обеспечивают работу многих привычных услуг, включая получение push-уведомлений от банковских приложений. Глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко рассказал, можно ли решить эту проблему. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, в России имеется ряд отечественных мобильных операционных систем. Естественно, их нельзя будет поставить на десятки миллионов устройств Android.

Бывший советник главы государства подчеркнул, что поэтому в таком случае придется изворачиваться, обходиться дополнительными программами, как это было c App Store и запуском аналога Google Play.

Ранее он назвал способы обзаведения мошенниками передовыми технологиями.