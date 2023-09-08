Экс-советник президента РФ Клименко назвал сроки перехода банков на «суверенный софт»

В рамках совещания с Банком России ряд крупных отечественных банков попросили отложить вступление в силу требований о переходе на российское программное обеспечение субъектов критической информационной инфраструктуры. Бывший советник главы государства Герман Клименко рассказал, почему «суверенный софт» для банков нашей страны все еще не готов. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его мнению, программное обеспечение, на котором в настоящее время работает российская банковская система, разрабатывалось четверть века.

Клименко добавил, что причина невозможности перехода на собственный софт кроется в сроках, то есть на это нужно довольно много времени.

По его словам, помимо этого, не стоит забывать и про дефицит кадров, поскольку много профессионалов высшего класса данной сферы уехали за рубеж.

Эксперт подчеркнул, что в итоге переход на российский софт займет в среднем около пяти лет, с позиции сегодняшнего дня – три с половиной года.