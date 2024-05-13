Экс-советник президента РФ Клименко причины невозможности существования Microsoft и России друг без друга

Компания Microsoft неожиданно отменила санкции против нашей страны. Российские пользователи снова получили доступ к обновлениям Windows, MS Office и облачным сервисам. Председатель совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко пояснил, как Россия в это время обходилась без Microsoft и почему компания решила ослабить «хватку». Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, крупные западные компании, которые работали в России, с начала спецоперации по-разному отнеслись к работе в нашей стране. Наиболее жестким образом отключились, как правило, те, в штате которых было большое число украинцев, однако большинство западных компаний заняли любопытную позицию. Так, они, несмотря на публичные заявления, продолжали вполглаза смотреть за тем, как Россия в действительности пользуется либо импортом, либо вообще не закрывали режимы.

Экс-советник главы государства добавил, что первой задачей импортозамещения было получение права чиновникам покупать зарубежный софт. Однако в Microsoft пообещали подождать. Эта позиция сохранилась во многих компаниях. При этом если никто публично из журналистов типа CNN публично не пинают, это лазейки компании оставляют.

По его мнению, после освещения в СМИ ситуации с Microsoft они, вероятнее всего, закроются, однако откроются другие.