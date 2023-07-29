Экс-замминистра сельского хозяйства РФ Холод объяснил причину временного запрета экспорта риса

По словам бывшего замминистра сельского хозяйства РФ Леонида Холода, кабмин ввел временный запрет на экспорт российского риса на фоне плохого урожая этой сельхозкультуры в мире. Об этом сообщает «Лента.ру».

Он подчеркнул, что меры приняты для удержания цен на внутреннем рынке.

По мнению Холода, это связано также и с недостаточным урожаем риса в Индии, которая является крупнейшим экспортером в мире.

Напомним, что в России введен запрет на вывоз из страны риса и рисовой крупы до конца текущего года.