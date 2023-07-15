Эксперт Артышак раскрыл объемы украинского зерна, поставленного в Польшу за последние полтора года

Преподаватель Варшавского университета естественных наук указал, что на протяжении всего прошлого года в Польшу с Украины прибыло почти в 170 раз пшеницы больше, чем за год до этого. Импорт кукурузы в то же время вырос в 300 раз. В начале этого года рост ввозимой на польскую территорию только усилился. С января по апрель к полякам было завезено в 610 раз больше пшеницы, чем за аналогичный период 2022 года.

«Результаты импорта зерновых с Украины за последние полтора года шокируют меня», - подчеркнул он.

Его точку зрения изложило издание Rzeczpospolita. Аркадиуш Артышак также раскрыл происхождение термина «техническое зерно». По утверждению эксперта, это придуманное понятие, которое должно помогать продукции обойти погранконтроль и заметно ускорить все процедуры по ее ввозу. Несмотря на то, что в данный момент украинское зерно должно проходить через Польшу только транзитом и не должно оставаться у местных покупателей, все может измениться в сентябре. Именно тогда истечет закон, принятый Еврокомиссией. Осенью дешевое зерно вновь может хлынуть в Польшу, и это принесет огромные убытки фермерам.