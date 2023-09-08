Эксперт Бахмутов спрогнозировал положительный эффект от расширения условий промипотеки
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По словам вице-президента по развитию госпрограмм Банка ДОМ.РФ Андрея Бахмутова, в этом году заемщиками Банка ДОМ.РФ посредством промышленной ипотеки приобретено свыше 17 тыс. кв. м недвижимости для развития или расширения производств. Об этом сообщают «Известия».
Он отметил, что измененная сумма кредита даст возможность расширить охват программы и поспособствует развитию технологического суверенитета.
По мнению эксперта, также это окажет положительное влияние на производственные предприятия. Так, упростится для крупных производств, а также малые и средние предприятия смогут рассчитывать на льготные условия в длительной перспективе.