Эксперт Бахмутов спрогнозировал положительный эффект от расширения условий промипотеки

По словам вице-президента по развитию госпрограмм Банка ДОМ.РФ Андрея Бахмутова, в этом году заемщиками Банка ДОМ.РФ посредством промышленной ипотеки приобретено свыше 17 тыс. кв. м недвижимости для развития или расширения производств. Об этом сообщают « Известия ».

Он отметил, что измененная сумма кредита даст возможность расширить охват программы и поспособствует развитию технологического суверенитета.

По мнению эксперта, также это окажет положительное влияние на производственные предприятия. Так, упростится для крупных производств, а также малые и средние предприятия смогут рассчитывать на льготные условия в длительной перспективе.