Эксперт Березнюк рассказал о последствиях запрета вывоза кофе из Эфиопии

По словам эксперта Ильи Березнюка, запрет на вывоз из Эфиопии кофе может быть связан с общей тенденцией государств Африки изменить правила игры на мировом рынке. Так, африканский континент поставляет очень значительную долю кофе, в связи с чем планирует наращивать объем переработки в своих странах. Об этом сообщает Life.ru.