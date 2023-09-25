Эксперт Березнюк рассказал о последствиях запрета вывоза кофе из Эфиопии
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По словам эксперта Ильи Березнюка, запрет на вывоз из Эфиопии кофе может быть связан с общей тенденцией государств Африки изменить правила игры на мировом рынке. Так, африканский континент поставляет очень значительную долю кофе, в связи с чем планирует наращивать объем переработки в своих странах. Об этом сообщает Life.ru.
Он отметил, что африканские государства планируют проводить внутреннюю переработку кофе, а следовательно, получать больше дохода и создавать новые рабочие места.
По мнению эксперта, новый запрет на эксперт эфиопского кофе на мировой рынок недолговременен.