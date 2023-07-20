Эксперт Безбородов рассказал, как отмена зерновой сделки отразится на поставках оружия на Украину

Выход России из черноморской зерновой инициативы может осложнить поставки вооружения на Украину, рассказал РИА Новости управляющий партнер ООО «Инфра Проекты» Алексей Безбородов.

Украина больше не может перевозить зерно морским путем, из-за этого на границах с Европой может образоваться затор из грузовиков и железнодорожных составов. Из-за этого могут возникнуть проблемы с доставкой Киеву оружия, считает эксперт.

Сухопутные перевозки необходимы Украине и для других целей.