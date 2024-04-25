Эксперт Безпалько считает, что Вашингтон станет перепродавать Европе российский СПГ

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон перестал скрывать подлинный замысел ограничений против России, продемонстрировав «банальные конъюнктурные и хищнические амбиции», это продиктовано желанием Штатов доминировать на рынках. Эксперт Богдан Безпалько дал оценку этому намерению американцев. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, это является политикой двойных стандартов, то есть Вашингтон желает освободить для себя рынок сжиженного природного газа. Кроме того, такое положение полностью хоронит миф о свободной рыночной экономике.

Эксперт добавил, что на самом деле оказывается, что правила, налагаемые ВТО и другими организациями, являются обязательными для тех, кого Штаты видят в качестве конкурентов и желают вытолкнуть из общего экономического поля, а для самого Вашингтона при этом никаких правил нет. Таким образом, это очередной раз доказывает, что США ведут борьбу за экономическое доминирование, включая рынок голубого топлива.

По его мнению, это является прямой причиной введения американских санкций против отечественного энергетического комплекса.