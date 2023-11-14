Эксперт Чеглов назвал категории товаров, которые больше всего вырастут в цене к Новому году

По словам профессора базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслава Чеглова, к Новому году импортеры могут поднять стоимость товаров более чем на 10%. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он уточнил, что по прошествии новогодних каникул цены должны скорректироваться.

По мнению эксперта, кроме алкогольных напитков больше всего подвержены подорожанию мясные деликатесы, копченые колбасы, фрукты и овощи и готовые салаты.

Он добавил, что в следующем году из-за удешевления мировой логистики и стабилизации курса российской валюты стоимость товаров может стабилизироваться, однако лишь в начале года.