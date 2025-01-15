Эксперт Черниговский перечислил причины подорожания импортных алкогольных напитков

Импортный алкоголь нашей стране продолжает расти в цене. В условиях удорожания общепит уже рассматривает варианты замены подорожавших напитков, в том числе и возможность частичного импортозамещения известных брендов. Эксперт по алкогольному рынку Максим Черниговский назвал истинные причины увеличения стоимости алкоголя. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, ключевой рост стоимости связан с поставками продукции из недружественных стран. Сокращение поставок из этих государств компенсируется ростом импорта из стран ближнего и дальнего зарубежья, не входящих в указанный список. Данное изменение дает возможность отечественному рынку адаптироваться к текущей экономической ситуации, несмотря на то что сопровождается удорожанием алкогольной продукции.

Эксперт добавил, что из-за сокращения импорта наблюдается расширение объемов производства отечественной алкогольной продукции, что способствует частичному замещению импортного алкоголя на внутреннем рынке. Однако повышение стоимости на импортный алкоголь и изменения в структуре поставок оказывают заметное влияние на потребительские предпочтения.

По его мнению, адаптация рынка к текущим реалиям сопровождается постепенным формированием нового баланса между импортной и отечественной продукцией. Тем не менее полностью заместить импортные позиции пока невозможно. Ключевыми сдерживающими факторами остаются зависимость от импортного сырья и ограниченные производственные мощности в отдельных сегментах алкогольного рынка. Поэтому дальнейшее развитие ситуации зависит от внешнеэкономических условий и мер поддержки российского производства.

Ранее аналитик Черниговский спрогнозировал удорожание водки более чем на 10% в этом году.