Эксперт Чумаков перечислил подешевевшие этой осенью товары

По словам маркетолога Дмитрия Чумакова, осенью стоимость сезонных товаров, востребованных летом, может уменьшаться наполовину и более. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что это касается садовой мебели и техники, которая актуальна для использования в летний период.

По мнению эксперта, то же самое характерно для одежды весеннего-летнего сезона.

Он отметил, что на рынке электроники тоже могут возникнуть выгодные предложения.