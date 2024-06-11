Эксперт Данильцев определил экономическую выгоду для Вашингтона при торговле с Москвой

В прошлом месяце торговля между Россией и США увеличилась на 20% в годовом выражении, при этом отечественный экспорт вырос на 37%. По словам руководителя Института торговой политики НИУ ВШЭ Александра Данильцева, Вашингтону экономически выгодно закупать ряд товаров в России на фоне конкурентных цен. Об этом сообщают « Известия ».

Он добавил, что существует ряд товаров, которые Штатам трудно заместить, — то, что производится из нераспространенных металлов. Ключевой причиной роста торговли является экономическая выгода, поскольку у Москвы конкурентная стоимость этих товаров. Также свою роль играет и то, что налажены поставки.

По мнению эксперта, производство на полуфабрикаты тоже уже ориентировано, в связи с чем для того, чтобы Вашингтону перейти на иных поставщиков, нужно вносить изменения в производстве, в технологиях. Таким образом, в Вашингтоне во всем учитывается собственная выгода в политических шагах и даже в санкциях.