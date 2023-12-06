Эксперт Давиденко предрек ситуацию со стоимостью техобслуживания авто в начале 2024 года
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По словам эксперта Максима Давиденко, если в начале следующего года авторынок не испытает больших потрясений, то стоимость техобслуживания автомобилей не покажет серьезный рост. Об этом сообщают «Известия».
Он подчеркнул, что при этом ожидать удешевления ремонта не следует, поскольку на это влияет стоимость запчастей, которые прежде всего зависят от курсов валют и логистических издержек.
По мнению эксперта, на данный момент ситуация в этом отношении стабилизируется, улучшается доступность запчастей, на рынке появляется больше дистрибьюторов.