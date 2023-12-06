Эксперт Давиденко предрек ситуацию со стоимостью техобслуживания авто в начале 2024 года

По словам эксперта Максима Давиденко, если в начале следующего года авторынок не испытает больших потрясений, то стоимость техобслуживания автомобилей не покажет серьезный рост. Об этом сообщают « Известия ».

Он подчеркнул, что при этом ожидать удешевления ремонта не следует, поскольку на это влияет стоимость запчастей, которые прежде всего зависят от курсов валют и логистических издержек.

По мнению эксперта, на данный момент ситуация в этом отношении стабилизируется, улучшается доступность запчастей, на рынке появляется больше дистрибьюторов.