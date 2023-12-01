Эксперт Давиденко заявил об улучшении ситуации с доступностью автозапчастей в России
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По словам эксперта Максима Давиденко, на данный момент ситуация с доступностью запчастей для автомобилей лучше, чем была в прошлом году. Об этом сообщают «Известия».
Он добавил, что расходные материалы для автомобилей европейских марок поставляются по параллельному импорту, также на рынке много аналоговых запчастей от китайских брендов.
По мнению автоэксперта, дефицит наблюдается, как и прежде, по кузовным деталям, лобовым стеклам и сложным агрегатам.
Он отметил стабильность цен на запчасти, при этом с начала текущего года комплектующие подорожали где-то на 10–15%.