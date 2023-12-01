Эксперт Давиденко заявил об улучшении ситуации с доступностью автозапчастей в России

По словам эксперта Максима Давиденко, на данный момент ситуация с доступностью запчастей для автомобилей лучше, чем была в прошлом году. Об этом сообщают « Известия ».

Он добавил, что расходные материалы для автомобилей европейских марок поставляются по параллельному импорту, также на рынке много аналоговых запчастей от китайских брендов.

По мнению автоэксперта, дефицит наблюдается, как и прежде, по кузовным деталям, лобовым стеклам и сложным агрегатам.

Он отметил стабильность цен на запчасти, при этом с начала текущего года комплектующие подорожали где-то на 10–15%.