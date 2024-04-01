Эксперт: доля зарубежных брендов в российских ТЦ упала с половины до трети

Доля зарубежных брендов в отечественных ТЦ за 2 года упала с примерно половины до трети. Соответствующее заявление сделали эксперты в беседе с информационным агентством РИА Недвижимость .

Как сообщила журналистам аналитик IBC Real Estate Екатерина Ногай, доля иностранных магазинов в торговых центрах РФ упала, но все равно остается значительной – порядка трети. Она подчеркнула, что раньше доля зарубежных ритейлеров в ТЦ составляла примерно половину.

Партнер Ricci Алексей Сигал также заявил, что до весны 2022-го года, долю иностранных брендов можно было оценивать менее чем в 50%. Тем не менее сейчас она составляет меньше, чем 30%. По словам эксперта, зарубежные бренды перешли в стратегию тестирования рынка в РФ, в то время, как раньше, они открывали в стране флагманские магазины.

Эксперт компании Commonwealth Partnership Полина Афанасьева, в свою очередь, отметила, что отток зарубежных брендов из страны также снизился. В первом квартале 2024 года не было анонсов о прекращении деятельности, в то время, как за аналогичный период прошлого года, с рынка ушло более 100 брендов, сообщила она.

Ногай также сообщила о том, что за последние 3 месяца в РФ пришло много новых компаний. Преимущественно, из Турции, КНР и Южной Кореи, добавила она.