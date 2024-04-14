Эксперт Дроздов: курс рубля в воскресенье и понедельник сохранит стабильность

Курс российской валюты в понедельник 15 апреля сохранит стабильность, несмотря на обострение ситуации на Ближнем Востоке. Жители России в воскресенье «могут спать спокойно». Соответствующее заявление сделал финансовый аналитик Сергей Дроздов в беседе с информационным агентством РИА Новости .

Эксперт указал на то, что внутренняя повестка для котировок пары рубль-доллар остается спокойной, несмотря на последние события в ближневосточном регионе. В то же время, цены на нефть в данный период могут вырасти, и пока неясно на сколько, предупредил специалист.

Тем не менее по состоянию на воскресенье 14 апреля, россияне «могут спать спокойно», успокоил аналитик. Он подчеркнул, что отечественная валюта сохранит свои позиции как и в прошлом году, когда конфликт в регионе разгорелся впервые.

«В целом курс рубля в понедельник будет в районе максимума – 93,6 рубля», – прогнозирует Дроздов.

Ранее эксперт Фролов предупредил о том, что стоимость нефти может вырасти до $100 за баррель.