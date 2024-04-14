Эксперт Фролов: цена на нефть может подскочить до $100 за баррель

Котировки нефти Brent могут подскочить до стоимости в $100 за баррель в краткосрочном периоде. Причиной для этого является атака Ирана на Израиля, но рост стоимости нефти будет носить скорее спекулятивный характер. Соответствующее заявление сделал главный редактор «ИнфоТЭК» Александр Фролов в беседе с информационным агентством РИА Новости .

Эксперт заявил, что в дальнейшем, стоимость нефти будет зависеть от уровня и развития конфликта. Он напомнил, что на выходных нефть не торгуется на бирже, и старт торгов произойдет в понедельник. Фролов подчеркнул, что реакция котировок нефти будет напрямую зависеть от ситуации на Ближнем Востоке. По предположению специалиста, стоимость может достичь потолка в $100, но данные цены не удержатся из-за отсутствия долгосрочных причин для этого.

В то же время, долгосрочные факторы будут зависеть от того, насколько большим окажется конфликт, отметил он. В случае, если конфликт будет разрастаться, то большое внимание упадет на нефтеснабжение и стабильность поставок через Ормузский пролив. Через этот пролив проходит до 20% от всей нефти на планете, подчеркнул Фролов.

Накануне стало известно о запуске первой волны баллистических снарядов по Израилю Тегераном.