Эксперт Фаттахов объяснил причины роста стоимости бензина

Цена бензина вчера на бирже установила очередной рекорд. ФАС предложила нарастить норматив биржевых продаж бензина для нефтяных компаний до 13%, а Министерство энергетики РФ – ограничить количество отечественных экспортеров данного вида топлива. По словам вице-президента Российского топливного союза Рината Фаттахова, падение стоимости на бензин было закономерным, а их рост имел объяснения. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что главную роль в этом вопросе сыграла инфляция, то есть при отставании от нее какой-либо отраслевой стоимости они со временем начинают ее догонять.

По мнению эксперта, также немаловажным фактором роста оптовых цен стало увеличение объема экспорта топлива.

Он добавил, что рост оптовой стоимости бензина не всегда приводит к аналогичному росту.