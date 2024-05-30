Эксперт Гатин дал оценку последствиям перехода на общую систему налогообложения

Эксперты считают, что сближение специального налогового режима для малого бизнеса с обычной системой налогообложения может серьезно повлиять на всю цепочку ценообразования на товары и услуги в России. По словам эксперта Алексея Гатина, это произойдет. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он отметил, что упрощенная система налогообложения предполагает уплату 6% со всего дохода, и данные налоги включаются в стоимость товара. В ситуации общей системы налогообложения, которая предусматривает налог на прибыль в 20% и НДС в 20%, предприниматель будет вынужден включить эти указанные в цену товара, что неизбежно приведет к увеличению стоимости.

По мнению эксперта, переход на стандартную систему налогообложения приведет к изменению всей схемы ведения бухгалтерского учета, начиная от первичного учета и заканчивая сводной отчетностью. Позиция властей заключается в необходимости анализа действующего специального режима для малого бизнеса и его корректировке так, чтобы изменения не затронули 95% предпринимателей.