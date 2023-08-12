Эксперт: газ из Нигерии не сможет заменить для ЕС российские поставки

Стратегический советник по нефтегазовой отрасли и генеральный директор Алжирской консалтинговой компании Ranadrill Шоэйб Бутамин рассказал РИА Новости о перспективах подачи газа из Нигерии в Европу через Транссахарский газопровод.

Проект строительства газопровода через Нигер и Алжир был заморожен почти 13 лет. К нему вернулись летом прошлого года из-за энергетического кризиса в Европе. Ожидается, что мощность газопровода составит 30 млрд кубометров в год. Проект обойдется в $13 млрд.

Бутамин убежден, что Транссахарский газопровод не сможет компенсировать Евросоюзу поставки российского газа. Россия поставляла в Европу 155 млрд кубометров в год, а с вводом «Северного потока-2» могла нарастить этот объем до 210 млрд.

Выгодополучателями могут быть Нигерия как поставщик, Нигер и Алжир как страны транзита, а также Италия, которая в этом случае станет газовым хабом.

Как бы то ни было, уверен Бутамин, эра дешевых энергоресурсов для Европы закончилась безвозвратно, а нигерийский газ будет дороже российского.