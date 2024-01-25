Эксперт Хуршудов считает, что импорт российского голубого топлива выгоден не только Словакии

Премьеры Словакии Роберт Фицо и Украины Денис Шмыгаль достигли во время встречи в Ужгороде предварительной договоренности о продолжении транзита российского газа через территорию Незалежной в страны Старого Света. Эксперт Агентства нефтегазовой информации, Александр Хуршудов дал оценку данному событию. Об этом сообщает радио Sputnik.