Эксперт Хуршудов считает, что импорт российского голубого топлива выгоден не только Словакии
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Премьеры Словакии Роберт Фицо и Украины Денис Шмыгаль достигли во время встречи в Ужгороде предварительной договоренности о продолжении транзита российского газа через территорию Незалежной в страны Старого Света. Эксперт Агентства нефтегазовой информации, Александр Хуршудов дал оценку данному событию. Об этом сообщает радио Sputnik.
По его словам, поднятие данного вопроса Словакией является правильным решением, поскольку российское голубое топливо в разы дешевле европейского и выгодно будет всем.
Эксперт добавил, что импорт американского газа Европе невыгоден в силу высокой цены.