Эксперт Исаков рассказал о развитии российского авиапрома в условиях санкций

В конце минувшего года на аэродроме Казанского авиазавода им. С.П. Горбунова прошел первый полет пассажирского самолета Ту-214, который строили почти три года в условиях санкций. Эксперт Сергей Исаков рассказал, как собирают авиалайнеры на отечественных заводах в условиях жесткой западной санкционной политики. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По его словам, завод, где собирают самолеты для гражданской авиации, еще имеется в Ульяновске, а в Перми расположен производитель авиадвигателей. Производственный цикл самолета составляет девять месяцев. Тем не менее сегодняшние реалии не дают возможности запустить данный процесс на полную мощь, ряд программ сворачивается.

Эксперт пояснил, что опытом российских авиапроизводителей регулярно интересуются иностранные компании, прежде всего иранские компании. К тому же высшие должностные лица нашей страны летают только на отечественных самолетах.

Ранее сообщалось, что США увеличили импорт комплектующих для самолетов из России до рекордных уровней.