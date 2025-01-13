США увеличили импорт комплектующих для самолетов из России до рекордных уровней

В ноябре США значительно увеличили импорт комплектующих для самолетов из России, достигнув отметки в $7,6 млн. Такие подсчеты опубликовало РИА Новости.

Отмечается, что это самый высокий месячный показатель с февраля 2022 года, когда начались серьезные изменения в международной торговле.

Импорт комплектующих из России вырос на 60% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, что свидетельствует о возобновлении интереса американских авиастроителей к российским производственным мощностям. За одиннадцать месяцев 2024 года общий объем поставок составил $31,4 млн.

Наиболее востребованными элементами стали шасси и их части, которые составили $6,97 млн от общего импорта, а также прочие части самолетов, вертолетов или беспилотников на сумму $586,1 тыс.

В то же время, основные источники комплектующих для авиапрома США остаются традиционно в Великобритания ($281 млн), во Франции ($195 млн) и Канаде ($146 млн).

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