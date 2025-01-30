Эксперт Иванов пояснил причину отсутствия альтернативной еды в России в будущем

По словам директора ЭФКО Сергея Иванова, Россия является бенефициаром не только «зеленой революции», а также и глобального потепления, в целом альтернативная еда нам не грозит. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он уточнил, что в целом наша страна всегда сможет прокормить себя самостоятельно, в вопросы альтернативной еды касаются регионов, которые сегодня голодают или у которых нет возможности себя кормить самостоятельно. Прежде всего это пустыня, Ближний Восток, африканские государства, ряд стран Юго-Восточной Азии.

По мнению эксперта, сегодня прирастает число новых аграрных регионов в нашей стране. Прежде всего к ним относятся Кемеровская область, Алтайский край и Сибирь.

Он добавил, что в долгосрочной перспективе у нашей страны одни из наиболее железобетонных позиций в мировом рынке разделения труда в части продовольствия.

Ранее сообщалось, что из воздуха еда будет такой же калорийности, что и обычная пища.