«Главная задача — вовремя увидеть риски». Что изменится в диспансеризации с 1 марта 2027 года

Минздрав обновит порядок диспансеризации взрослых

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Наталия Надточая]

Минздрав РФ планирует обновить порядок профилактических медосмотров и диспансеризации взрослых с 1 марта 2027 года. Об этом в интервью РИА Новости сообщил первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

В программу войдут дополнительные исследования для раннего выявления рисков сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклероза. Среди ключевых изменений — однократный анализ крови на уровень липопротеида (а) при профосмотре. При оценке сердечно-сосудистого риска будут учитывать данные о коронарном кальции, если есть результаты КТ сердца или грудной клетки.

На первом этапе диспансеризации предлагается оценивать предтестовую вероятность ишемической болезни сердца и проверять липидный профиль: раз в три года для лиц от 40 лет и старше, раз в шесть лет — для пациентов младше 40 лет.

Второй этап может включать низкодозовую КТ легких для граждан от 50 лет с учетом индекса курения и других факторов риска. Также планируется УЗИ брюшной аорты для курящих или ранее куривших мужчин 65–75 лет, а также для пациентов этого возраста с родственниками первой линии, имевшими аневризму брюшной аорты.

Кроме того, могут скорректировать показания для дуплексного сканирования брахиоцефальных артерий — его предлагается делать при гипертонии либо при наличии двух и более факторов риска, включая гиперлипидемию.

«Главная задача не в том, чтобы лечить уже развившееся заболевание, а в том, чтобы вовремя увидеть риски и не допустить тяжелых последствий», — заключил Огуль.

Ранее сообщалось о том, что в Подмосковье репродуктивное здоровье проверили почти 572 тыс. жителей.

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