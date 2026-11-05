Письменный диплом не отменят. Вузы сами выберут формат ВКР

Минобрнауки: отказ от письменных дипломов не планируется

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Полина Крачун]

Российские университеты сохранят за собой право самостоятельно определять форму выпускной квалификационной работы. Об этом в интервью РИА Новости сообщил заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский, отвечая на вопрос о возможном отказе от классических письменных дипломов в связи с развитием технологий искусственного интеллекта.

«Сегодня сам университет определяет, в какой форме организовать выпускную квалификационную работу. Есть такие проекты, как "Стартап как диплом", например, он не предусматривает вообще письменных работ. Это на усмотрение вуза, и это так и останется», — сказал он.

Замминистра также указал на необходимость сохранения устной составляющей при защите письменных работ. По его оценке, опытный преподаватель способен по первым словам студента определить, писал ли он работу самостоятельно или прибегал к помощи искусственного интеллекта.

Ранее сообщалось о том, что поступление в вузы изменится в 2027 году.

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