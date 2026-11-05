«Конечно, нас должны допустить»: Капризов поспорил с финским журналистом

«Хоккеист Капризов поспорил с финским журналистом из-за допуска сборной России

Культура и спорт

Фото: [ХК «Миннесота Уайлд»]

Российский нападающий клуба «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов поспорил с финским журналистом издания Ilta-Sanomat по поводу допуска сборной России к международным соревнованиям.

Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (ИИХФ) допустить российские сборные. Собеседник Капризова попросил его прокомментировать это решение.

«Конечно, нас должны допустить! Что вы вообще имеете в виду? Почему нет? Разве вы не хотите, чтобы Россия вернулась?» — ответил Капризов.

Журналист указал на продолжение конфликта на Украине, на что хоккеист ответил, что спорт должен быть вне политики. После этого представитель пресс-службы «Миннесоты» попросил репортера задавать вопросы только про хоккей.

Ранее Чехия, Латвия и скандинавские страны заявили о своем отказе играть с Россией на чемпионате мира.

Читайте также

Шведская компания отказалась спонсировать ЧМ по хоккею из-за допуска России

Шведская компания отказалась спонсировать ЧМ по хоккею из-за допуска России

Сын Юлианны Карауловой устроил истерику из-за отмены дополнительных занятий по арифметике

Сын Юлианны Карауловой устроил истерику из-за отмены дополнительных занятий по арифметике

Талалаев пообещал наказать нападающего, забившего «Зениту»

Талалаев пообещал наказать нападающего, забившего «Зениту»

Кисляк может побить трансферный рекорд России: куда уедет полузащитник ЦСКА

Кисляк может побить трансферный рекорд России: куда уедет полузащитник ЦСКА

Анна Плетнева похвасталась фигурой в бикини

Анна Плетнева похвасталась фигурой в бикини

Зверев достиг высшей точки в карьере: 2 ноября теннисист станет первой ракеткой мира

Зверев достиг высшей точки в карьере: 2 ноября теннисист станет первой ракеткой мира

«Всегда буду так смотреть на тебя, Ваня»: Аня Пересильд трогательно обратилась к Ване Дмитриенко в его день рождения

«Всегда буду так смотреть на тебя, Ваня»: Аня Пересильд трогательно обратилась к Ване Дмитриенко в его день рождения

Стали известны судейские назначения на матчи 12-го тура РПЛ

Стали известны судейские назначения на матчи 12-го тура РПЛ

«Мой комментарий был необдуманным»: Мбаппе извинился перед китайским народом

«Мой комментарий был необдуманным»: Мбаппе извинился перед китайским народом

Квартира бывшей жены Ефремова за ₽60 млн осталась пустой после ее смерти

Квартира бывшей жены Ефремова за ₽60 млн осталась пустой после ее смерти

Российская спортсменка стала чемпионкой мира по борьбе впервые с 2019 года

Российская спортсменка стала чемпионкой мира по борьбе впервые с 2019 года

Не стало британского актера Джона Лисона

Не стало британского актера Джона Лисона

Добавьте mosregtoday.ru в избранное