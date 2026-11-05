«Конечно, нас должны допустить»: Капризов поспорил с финским журналистом

Российский нападающий клуба «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов поспорил с финским журналистом издания Ilta-Sanomat по поводу допуска сборной России к международным соревнованиям.

Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (ИИХФ) допустить российские сборные. Собеседник Капризова попросил его прокомментировать это решение.

«Конечно, нас должны допустить! Что вы вообще имеете в виду? Почему нет? Разве вы не хотите, чтобы Россия вернулась?» — ответил Капризов.

Журналист указал на продолжение конфликта на Украине, на что хоккеист ответил, что спорт должен быть вне политики. После этого представитель пресс-службы «Миннесоты» попросил репортера задавать вопросы только про хоккей.

Ранее Чехия, Латвия и скандинавские страны заявили о своем отказе играть с Россией на чемпионате мира.