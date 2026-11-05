«Рубль крепчает, но товары не спешат дешеветь». Эксперт Бахтин назвал сроки снижения цен

Укрепление рубля может отразиться на розничных ценах через несколько недель или месяцев — в зависимости от товара и скорости обновления запасов. Об этом «Газете.Ru» рассказал инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

«Электроника обычно реагирует на изменение курса через один — три месяца. Высокая доля импорта и конкуренция, в том числе на маркетплейсах, ускоряют пересмотр цен. Однако дефицитные модели могут не подешеветь. Для автомобилей ориентир составляет три — шесть месяцев. На сроки влияют закупки партиями, доставка, таможенные процедуры и запасы дилеров. В одежде и обуви эффект может проявиться через два — шесть месяцев: магазины заранее закупают сезонные коллекции. Быстрее изменения могут стать заметны в отдельных категориях импортных продуктов — например, фруктов и овощей. Здесь речь может идти о нескольких неделях», — отметил Бахтин.

По его словам, если рубль укрепился на 10% или 20%, розничная цена почти никогда не падает на те же проценты — снижается только валютная часть себестоимости, а в цене остаются рублевые расходы: аренда, зарплаты, кредиты, налоги, логистика внутри страны, наценка продавца.

Кроме того, продавцы могут продолжать распродавать партии, закупленные по прежнему курсу, предупредил Бахтин. Выгоду от укрепления рубля могут сократить подорожавшая доставка, комиссии посредников и расходы на расчеты, добавил эксперт.

При слабой конкуренции или дефиците товара бизнес также сохраняет прежние цены, уточнил инвестстратег. Поэтому укрепление рубля создает условия для снижения цен, но не гарантирует его, заключил Бахтин.

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