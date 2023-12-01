Если российские заблокированные средства начнут использовать в качестве рычага давления, то со временем будут созданы альтернативные финансовые потоки для расчетов со странами Юга. Это заметно снизит возможности западных спецслужб.

Если Россия начнет менять свои финансовые схемы, то Америка не сможет их отслеживать, заявила Агата Демараис, старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям. Подобные действия, по ее мнению, заметно ускорят финансовую фрагментацию.

«Финансовая фрагментация сделает работу западных спецслужб по отслеживанию финансовых потоков групп, связанных с терроризмом и распространением ядерного оружия, гораздо сложнее», - заявила она.

Демараис изложила свою точку зрения в статье, которая вышла на страницах издания Foreign Policy. Она добавила, что блокирование финансов делает антироссийские санкции менее эффективными. Это показывает двойные стандарты Запада, поскольку он сам нарушает правила, о которых так много говорит.