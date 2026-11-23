Условия проживания могут существенно влиять на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые выяснили, что загрязнение воздуха, недостаток зеленых насаждений и плотная городская застройка связаны с повышенной вероятностью ишемической болезни сердца. Результаты работы опубликованы в журнале The Lancet Regional Health — Europe.

Исследователи проанализировали данные более 29 миллионов человек из 14 когорт в 11 европейских странах. За время наблюдения ишемическая болезнь сердца развилась примерно у 464 тысяч участников. Ученые оценивали уровень загрязнения воздуха, доступность зеленых зон и особенности застройки в районах проживания.

Выяснилось, что высокая концентрация загрязняющих веществ, недостаток растительности и большая доля территорий, покрытых асфальтом и зданиями, были связаны с повышенным риском заболевания. Такая зависимость наблюдалась даже в регионах, где загрязнение воздуха соответствовало действующим европейским нормативам.

Дополнительный анализ показал, что сочетание нескольких неблагоприятных факторов окружающей среды также связано с повышенным риском ишемической болезни сердца. По мнению ученых, загрязнение воздуха может усиливать воспаление и повышать артериальное давление, а недостаток зелени — ограничивать возможности для физической активности и восстановления после стресса. Плотная застройка способствует перегреву городской среды, увеличивая нагрузку на сердце.

Авторы считают, что улучшение городской среды может стать важной частью профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее российские ученые нашли способ бороться с устойчивыми инфекциями.