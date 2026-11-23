Согласно тексту документа, причиной расставания с 15-летней фигуристкой стало поведение ее матери Ирины, а именно клевета в адрес руководителей и тренеров академии, а также других спортсменов и их родителей. Рудковская сообщила, что об отчислении спортсменки поставила в известность Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Еще несколько дней назад Ирина Костылева называла Евгения Плющенко «офигительно талантливым тренером» и говорила, что он круче Этери Тутберидзе, а теперь заявила, что больше «не доверит дочь тренеру Плющенко».

Мать фигуристки рассказала, что Елена вернется в Воронеж, где будет спокойно восстанавливаться после травмы. По мнению Ирины, ее дочери тренер вообще не нужен.

Елена Костылева в нынешнем сезоне не выступала еще ни на одном официальном соревновании из-за травмы.