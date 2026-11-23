Состояние постоянного стресса и накопленной усталости являются основными причинами, из-за которых у человека может начать активно развиваться забывчивость в повседневной жизни. Об этом ТАСС рассказала эксперт в области нейропсихологии и преподаватель Московского института психоанализа Виктория Шиманская.

По ее словам, мозг в состоянии хронического стресса или эмоционального истощения буквально перестает записывать новую информацию. Когда человек живет в режиме постоянного напряжения, память ухудшается не потому, что «что-то сломалось», а потому, что система перегружена и экономит ресурс.

Шиманская отметила, что усталость, не соединенная со смыслом, разрушает когнитивные функции не хуже органических причин. Она привела пример: после ночи без сна в эксперименте у людей снижалась активность гиппокампа — участка головного мозга, отвечающего за формирование памяти и обучение, — при запоминании, а позже они хуже узнавали увиденное.

Обратиться к специалисту стоит, если забывчивость сопровождается тревогой, раздражением, потерей внимания во время разговора. Эксперт подчеркнула, что это уже не просто усталость: к врачу нужно идти тогда, когда эти симптомы не проходят после нормального отдыха и сохраняются больше нескольких недель.

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