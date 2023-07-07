Эксперт Кадаков спрогнозировал цены на автомобили на фоне роста курса валют

По мнению эксперта Максима Кадакова, падение курса российской валюты относительно американской и европейской может способствовать подорожанию автомобилей в нашей стране свыше чем на 15%. Он перечислил условия, при которые такого не случится. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, валютный курс влияет на ценовую политику импортных автомобилей, поскольку закупки ведутся по действующему курсу.

Эксперт добавил, что моментальный рост характерен для небольших компаний. Так, крупные китайские игроки могут повременить с удорожанием автомашин, особенно если курс валют возвращается к прежним значениям до двух месяцев.