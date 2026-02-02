Эффект надежности: зрелые специалисты вытесняют молодежь с рынка труда Подмосковья

Стереотип о том, что после сорока лет карьерная лестница превращается в тупик, постепенно уходит в прошлое, о чем информирует REGIONS . На практике ситуация в подмосковных муниципалитетах выглядит иначе: местные предприятия все чаще отдают предпочтение опытным кандидатам, ценя предсказуемость и конкретный результат выше «горящих глаз» выпускников вузов. Рекрутеры отмечают, что в городах региона работодатели меньше ориентируются на возраст в паспорте и больше — на способность сотрудника закрепиться в коллективе на долгий срок.

По мнению HR-эксперта Александра Брюхова, для компаний в Люберцах, Домодедове или Пушкино специалист среднего возраста часто становится идеальным приобретением. Такому сотруднику не нужно объяснять элементарные правила трудовой дисциплины, а его мотивация выглядит гораздо прозрачнее. Среди ключевых преимуществ зрелых соискателей выделяют:

Минимальный риск текучки: люди с багажом жизненного опыта реже склонны к импульсивным увольнениям ради «поиска себя».

Реалистичные запросы: кандидат понимает структуру карьерного роста и не требует кресла директора через месяц работы.

Локальная лояльность: желание работать рядом с домом перевешивает мечты о покорении столичных офисов, что критически важно для регионального бизнеса.

Особый дефицит кадров наблюдается в управленческом сегменте среднего звена. На производствах и складах ценятся начальники участков, умеющие «держать удар» в авральных ситуациях.

«Здесь возраст 40+ часто воспринимается как плюс: человек уже сталкивался с конфликтами, авралами, срывами сроков, умеет „держать удар“ и решать проблемы, а не только ставить лайки в корпоративном чате. Также такой кандидат понимает, как работать с молодыми сотрудниками и с людьми старшего поколения», — объясняет эксперт.

Не менее востребованы и специалисты «старой школы», обладающие уникальной насмотренностью и практическими навыками:

Технические профи: наладчики оборудования, токари и сварщики, которых не нужно учить с нуля.

Медики и педагоги: фельдшеры и воспитатели, способные интуитивно чувствовать людей.

Мастера коммуникаций: агенты по недвижимости и юристы, умеющие договариваться без лишних эмоций.

Впрочем, возраст сам по себе не является автоматической гарантией трудоустройства. Рекрутеры подчеркивают, что двери закрываются перед теми, кто «застыл» в прошлом. Главными барьерами на пути к новой должности становятся игнорирование цифровых инструментов, многостраничные нечитаемые резюме и категорический отказ адаптироваться к новым стандартам. Если же специалист сохраняет гибкость мышления и владеет базовым софтом, его шансы обойти двадцатипятилетнего конкурента на подмосковном рынке труда сегодня крайне высоки.

