Эксперт Лебединская раскрыла, сколько можно заработать на продаже дачных букетов

Дачные клумбы могут приносить до 800 тыс. рублей за сезон! Доцент РЭУ им. Плеханова Ольга Лебединская раскрыла Life.ru секреты цветочного бизнеса на шести сотках.

По ее словам, весной идут в продажу тюльпаны, нарциссы, гиацинты, пик спроса на которые вырастает в марте, летом – пионы, лилии, эустомы, гладиолусы, осенью – хризантемы, георгины, цинии. В качестве каналов сбыта без логистики можно выбрать сотрудничество с event-агентствами (свадьбы, юбилеи), наличие таблички «Свежие букеты» на дачном заборе и реализация через мини-магазин с импортным дополнением ассортимента.

Эксперт добавила, что стоит помнить, что посадка несезонных цветов приводит к падению выручки на 40%, а завышение цен относительно магазинов ведет к потере клиентов.

По ее словам, у успеха цветочного бизнеса есть три ключа - непрерывная ротация культур по сезонам, продажи у забора или через соцсети дачного поселка без затрат на доставку, эксклюзивные сорта (черные тюльпаны, мини-пионы) позволяют держать цену выше рыночной.

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