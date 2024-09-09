Депутат Чаплин перечислил способы продать дачникам излишки урожая и не платить налоги

По словам депутата нижней палаты парламента Никиты Чаплина, дачники в нашей стране могут продавать излишки урожая в специально отведенных для этого местах, что дает возможность им не только подзаработать, а также и не нарушить при этом закон. Об этом сообщило NEWS.ru.

Он добавил, что также альтернативным вариантом может быть посещение еженедельных ярмарок, однако в этом случае необходимо заранее подать заявление и заключить простой договор на месте.

По мнению парламентария, в законодательстве четко указаны места, где нельзя вести торговлю: возле проезжей части, метро, поездов и прочих видов общественного транспорта, а также рядом с административными зданиями, школами и детсадами. При этом с целью освобождения от уплаты налогов в этом случае необходимо доказать, что площадь земельного участка не превышает 50 га и что выращенные овощи или фрукты собраны самими садоводами или их семьей без применения труда наемных работников.

Он отметил, что в среднем доход от продажи овощей, выращенных на участке в шесть соток, находится в диапазоне 5-30 тыс. руб. Все зависит от типа и объема выращиваемых культур.

Ранее он перечислил способы избежать дачных краж.