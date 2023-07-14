Эксперт Лебединская спрогнозировала подорожание российского пива к осени

По словам доцента кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольги Лебединской, российское пиво может подорожать к осени минимум на 10% на фоне ослабления российской валюты. Об этом сообщает NEWS.ru .

Она отметила, что такая ситуация связана с тем, что при слабом рубле выгодна продажа зерна за рубеж, в связи с чем на внутреннем рынке его объем уменьшится. Таким образом, для потребителей и производителей РФ оно будет более дефицитным и вырастет в цене.

По мнению эксперта, также вероятен рост стоимости продуктов на фоне общего сезонного фактора повышения цен в осенний сезон.